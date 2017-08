Vienne : cent kilomètres de course poursuite entre un automobiliste allemand et les gendarmes

Une folle course poursuite de plus de cent kilomètres a eu lieu mardi 15 août entre un automobiliste allemand et les forces de l'ordre dans la Vienne et la Haute-Vienne, rapporte France Bleu Poitou.

Vers 9h40 mardi matin, un conducteur allemand a provoqué un accident de la circulation près de Neuville-de-Poitou dans la Vienne. Quand les gendarmes ont voulu l'interpeller, il a refusé d'obtempérer et a pris la fuite en direction de Limoges. L'homme roulait à bord d'un véhicule avec une roue à plat, puis sur la jante. Il a "manifestement" pris "tous les risques", selon les gendarmes pour ne pas être arrêté.

Au volant d'une voiture signalée volée

Le fuyard conduisait une voiture signalée volée. La course poursuite avec les gendarmes a duré pendant plus d'une centaine de kilomètres, puisque la course folle du chauffeur allemand, a été stoppée à Peyrat-de-Bellac, en Haute-Vienne.

Les gendarmes avaient aménagé, dans l'urgence, un poste d'interception avec une herse pour stopper la voiture au niveau du rond-point dit "Repaire". Après avoir été placé en garde-à-vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Bellac, le suspect a été remis aux gendarmes de Neuville-de-Poitou. Il nie les faits, et devrait être présenté au parquet de Poitiers jeudi 17 août.