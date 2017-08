VIDEO. Les habitants de Sept-Sorts entre émotion et indignation après la mort d'une fillette dans une pizzeria

franceinfo avec AFP et Reuters

La commune de Sept-Sorts en Seine-et-Marne est endeuillée après qu'un conducteur a tué une adolescente et blessé treize personnes en fonçant lundi soir sur une pizzeria. L'émotion est palpable, mardi 15 août, chez les habitants.

Des habitués de la pizzeria sont venus ce mardi matin rendre hommage aux victimes. "Jamais je n'aurai pensé que ça pourrait arriver ici", dit une passante, un bouquet de fleurs à la main. La majorité des personnes interrogées par France 2 sont choquées par l'acte meurtrier du conducteur : "Il y a pleins de trucs pour se suicider, mais un restaurant avec des gosses !" se désole un homme accompagné de ses deux filles.

"De chez moi, à 1 km, entendre le bruit et les cris derrière... Quand on arrive sur place, y a pas de mot, on se demande ce qui se passe" témoigne encore un habitant de Sept-Sorts. Le parquet a écarté dès lundi soir la piste terroriste. La procureure de Meaux a évoqué un "individu qui présente de graves troubles sur le plan psychologique".