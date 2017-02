VIDEO. Vaucluse : plus de 2 000 bouteilles de gaz explosent dans une société de transport

Un incendie a provoqué l'explosion de 2 000 à 3 000 de bouteilles de gaz, vendredi 17 février vers 22 heures, sur le site d'une société de transport à Jonquières (Vaucluse), entre Orange et Carpentras. Il n'y a pas de blessé, mais la scène a suscité une vive inquiétude chez les riverains, dont certains ont dû être évacués. "J'ai entendu un grand boum et je suis sortie", témoigne une femme, interrogée par franceinfo.

Des débris retrouvés à 400 mètres à la ronde

Des débris de bouteilles de gaz ont été projetés à près de 400 mètres à la ronde et des lignes électriques ont été coupées. Environ 80 pompiers sont restés mobilisés toutes la nuit. Tout danger n'est pas encore écarté. Des bouteilles de gaz ont été fragilisées par l'incendie, et risquent encore d'exploser et d'entraîner des réactions en chaîne.

La société de transport entreposait les bouteilles de gaz, de taille modeste et destinées à la consommation des particuliers, en vue de leur livraison. L'incendie était sous contrôle, dans la matinée, et son origine est pour le moment inconnue. Une enquête a été ouverte par le parquet de Carpentras.