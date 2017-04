VIDEO. Un petit avion contraint d'atterrir sur l'autoroute entre Perpignan et Barcelone

Un petit avion de tourisme a été contraint de se poser dimanche 2 avril, en urgence, sur l'autoroute qui relie Perpignan à Barcelone, en Espagne, rapporte France Bleu Roussillon. La scène a été immortalisée en vidéo par le smartphone d'un conducteur.

Les imatges de l'aterratge d'emergència de l'avioneta en plena AP-7. Tota la informació: https://t.co/UWprAZo0eg pic.twitter.com/ToZsYf1X0J — 324.cat (@324cat) 2 avril 2017

Pas d'autre choix que d'atterrir

Le moteur de l'appareil s'est arrêté sans explication, et l'avion de tourisme n’a eu d’autre choix que d’atterrir en urgence sur l'autoroute AP-7, au niveau de Cardedeu, au sud de Gérone.

L'últralleuger encarà és a l'AP-7, els mossos no la retiraran fins a la nit. Així es veu ara https://t.co/Ss3uR5qGWj pic.twitter.com/9ofFvngcZY — 324.cat (@324cat) 2 avril 2017

Heureusement, l'avion a pu s'immobiliser sur la voie d'accès à une aire de repos et ne s'est pas retrouvé au milieu du trafic. Il n'y a pas eu d'accident et personne n'a été blessé dans cet atterrissage périlleux. L'appareil n'a pas redécollé de l'autoroute : les ailes ont été enlevées, et l'avion a été placé sur un semi-remorque pour repartir vers son aérodrome d'origine.