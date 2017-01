VIDEO. Nouvelle-Zélande : une balade en mer se transforme en périple d'un mois jusqu'en Australie

Mi-décembre, un certain Alan Langdon et sa jeune fille de 6 ans partent sur leur petit catamaran pour une virée dans la baie des îles, au nord de la Nouvelle-Zélande. Mais les conditions météorologiques et un problème technique vont transformer leur balade en périple d'un mois, jusqu'à la côte sud-est de l'Australie.

Entre-temps, les autorités, alertées par leur disparition, lancent d'importantes opérations de recherche, sans succès. C'est finalement le 12 janvier que l'équipage arrive sain et sauf en Australie, plus de quatre semaines après son départ. Des médias néo-zélandais évoquent aussi une situation familiale compliquée et notamment une longue bataille pour la garde de la fillette, après la séparation de ses parents.