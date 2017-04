VIDEO. Foire du Trône à Paris : une jeune fille frôle la mort sur un manège à sensation

C'est une scène terrifiante, qui aurait pu finir en drame. Une jeune femme a frôlé la mort, dimanche 9 avril, sur une attraction de la Foire du Trône de Paris, après que son harnais de sécurité eut cédé. Cette dernière s'est retrouvée suspendue par les pieds sur un balancier de près de 50 mètres de haut. La scène a été filmée et diffusée sur Twitter, lundi.

"Elle était choquée, elle n'arrêtait pas de trembler"

"C'était horrible, raconte à franceinfo Pierre, l'auteur de la vidéo. Le harnais s'est ouvert et elle est tombée. Heureusement, elle est restée accrochée par le pied. Je ne sais pas comment elle a fait. Tout le monde a eu très peur."

A chaque mouvement de balancier, la tête de la jeune femme passe très près de la plateforme qui soutient le manège. "Les personnes qui s'occupaient de l'attraction ont essayé de la ralentir. Ils paniquaient. Ils ont fini par l'attraper après plusieurs tentatives", raconte le témoin de 21 ans.

Une fois libérée, la jeune femme est prise en charge par la sécurité de l'événement. "Elle était choquée, elle n'arrêtait pas de trembler", se rappelle Pierre, qui faisait justement la queue pour faire cette attraction au moment de l'accident. "Plus jamais je ferai un manège de la Foire du Trône, conclut-il. C'est fini."

Le manège démonté "le plus vite possible"

L'attraction - nommée "L'Adrénaline" - a été lancée en 2016 dans la fête parisienne. Jointe par France Bleu, la direction de la foire confirme un grave dysfonctionnement : "Cela aurait pu être beaucoup plus grave (...), c'est un miracle si la jeune fille n'a pas été blessée." Le manège a fermé après l'accident et sera démonté "le plus vite possible", assure l'organisation.