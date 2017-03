VIDEO. Espagne : les autorités retrouvent 7 kilos de cocaïne dissimulés dans des fausses bananes

Les trafiquants font preuve de toujours plus d'ingéniosité pour cacher les cargaisons de drogue. La Guarda Civil espagnole a annoncé, dimanche 26 mars, avoir saisi sept kilos de cocaïne dissimulés dans 57 fausses bananes en résine. Dix autres kilos de cocaïne ont été retrouvés parmi une cargaison de vraies bananes, annonce les autorités (en espagnol). Ces saisies ont été effectuées dans les provinces de Malaga et de Valence.

Un Espagnol et un Italien

Deux hommes –un Espagnol et un Italien–, âgés de 37 et 57 ans, ont été arrêtés. Un troisième homme, lui aussi de nationalité italienne, a aussi été interrogé. D'après la Guarda Civil, cette saisie est le résultat d'une enquête menée par les douanes et les autorités fiscales espagnoles depuis le mois de novembre.