Val-de-Marne : un car de touristes asiatiques dévalisé devant un hôtel de Fresnes

Un groupe de touristes asiatiques a été dépouillé de ses effets personnels

jeudi 2 novembre à sa descente de car devant un hôtel de Fresnes (Val-de-Marne), a appris franceinfo, confirmant une information du Parisien.

Le conducteur du car agressé au gaz lacrymogène

Une quarantaine de touristes de retour d'excursion se trouvaient sur le parking de l'hôtel Kyriad, vers 20h45, quand quatre individus ont surgi et aspergé le conducteur du car de gaz lacrymogène, a raconté à franceinfo un témoin de la scène.

Tout en maintenant les vacanciers à distance, les malfaiteurs ont fait main basse sur les sacs qui se trouvaient dans la soute et ont pris la fuite avant que la police n'ait eu le temps d'intervenir. Tout s'est passé sous les yeux d'un autre groupe de touristes asiatiques qui venait d'arriver en France, a précisé le témoin.

"Des mesures ont été prises"

On ne connaît pas encore le montant du butin. Les groupes de touristes asiatiques ont été à plusieurs reprises la cible des voleurs ces dernières années en région parisienne, qui pensent qu'ils portent sur eux des sommes d'argent importantes. En août 2016, un groupe de 27 touristes chinois avait été molesté et détroussé devant leur hôtel de Gonesse, en Seine-Saint-Denis, alors qu'ils chargeaient leurs bagages dans un car.

"Des mesures ont été prises pour protéger les zones touristiques. On verra ce qui s'est passé dans cet hôtel", a réagi Luc Carvounas, député PS du Val-de-Marne, samedi 4 novembre sur franceinfo. "Il faut faire attention parce que le tourisme en France c'est 7 % du PIB et deux millions d'emplois. Il faut faire en sorte que celles et ceux qui ont envie de venir nous visiter, [puissent le faire] dans la sécurité qu'on leur doit."