Une voiture fonce dans une pizzeria en Seine-et-Marne : "J’ai vu plein d’hélicoptères se poser sur les champs", témoigne un voisin

Une voiture a foncé intentionnellement lundi 14 août vers 20h15 dans une pizzeria de la commune de Sept-Sorts (Seine-et-Marne), tuant une fillette de 13 ans et blessant 13 autres personnes. Michael, 21 ans, habite à une quarantaine de mètres du restaurant et s'est rendu immédiatement sur les lieux.

"J’ai vu plein d’hélicoptères se poser sur les champs, se souvient-il. Je me suis alors demandé ce qui se passait. Je suis alors parti directement. J’ai vu des gens en pleurs. Et même une famille se garer en urgence, puis courir vers le lieu de l’attaque. Les policiers ont tenté de les stopper mais ça n’était pas possible : une personne à eux était présente lors de l’attaque."

Il raconte avoir vu "une voiture rentrer carrément dans la pizzeria" : "La pizzeria est démolie, dans un état pas possible… Il n’y a plus de vitres, plus de terrasse. Il n’y a plus rien. On ne voit plus que la voiture, des débris partout, des tables et des chaises en dessous de la voiture. Ça devait être terrible."