Un trentenaire meurt lors de son interpellation à Auxerre

Un homme de 37 ans est mort lors d'une interpellation à Auxerre (Yonne), dans la nuit du jeudi à vendredi 6 janvier. Les policiers "se sont véritablement trouvés face à un forcené qui hurlait, prétendant être Jésus, a expliqué la procureure d'Auxerre Sophie Macquart-Moulin, au micro de France Bleu Auxerre. L'homme était en train de détruire son appartement, en attaquant le mur et en jetant des objets par la fenêtre.

Un tir de flashball pour neutraliser l'homme

"Face à cette crise de démence, qui était évidente, ils ont dû faire usage de leurs armes de neutralisation – un flashball – avec un seul tir – puis ont plaqué au sol l'intéressé", poursuit la procureure. Les agents ont alors constaté qu'il était en train de faire un arrêt cardiaque. "J'estime, en l'état des éléments dont je dispose, qu'il n'y a pas lieu de penser à une bavure policière, poursuit Sophie Macquart-Moulin.

"Mais l'enquête est en cours et je souhaite que toutes les investigations soient menées pour informer la famille du défunt et que les choses soient très claires vis-à-vis des services de police qui sont intervenus." L'enquête a été confiée à la police judiciaire d'Auxerre. Le parquet a demandé une autopsie et une expertise toxicologique.