DIRECT. Un homme abattu à Orly après avoir dérobé l'arme d'un militaire, l'aéroport évacué

: Les deux terminaux sont fermés et tous les passagers ont été évacués, annoncent les Aéroports de Paris.

: Un voyageur attendait de prendre son avion pour Berlin à Orly, tout à l'heure : "On a vu des gens courir dans le couloir, on nous a demandé de quitter les lieux", a-t-il raconté à franceinfo. Il dit ne pas avoir entendu de coup de feu.

: Faisons un point sur la situation à Orly :



• Un homme "a réussi à s'emparer de l'arme d'un militaire de l'opération Sentinelle avant d'essayer de se réfugier dans un commerce", a affirmé sur franceinfo Pierre-Henry Brandet, le porte-parole du ministère de l'Intérieur. C'est à ce moment-là qu'il a été abattu.





• Pendant ce temps, des personnes "ont été mises à l'abri", selon le porte-parole. Il n'y aurait pas de blessé par ailleurs.





• Le Raid et les démineurs sont sur place. Un très large périmètre de sécurité a été mis en place. La police nationale et Aéroport de Paris demandent de ne pas se rendre dans le secteur.



: "Nous on attendait pour prendre l'avion pour Berlin. On avait franchi les contrôles, on devait embarquer quand, soudain, on a vu un mouvement de foule, des gens courir dans le couloir, l'air grave, et des commerces baisser leurs grilles. Là on a compris que quelque chose se passait."



Pascal était à Orly ce matin. A franceinfo, il raconte le moment où l'aéroport à été évacué. "Les gens des boutiques nous ont demandé de quitter les lieux et de tous se diriger vers une zone d'attente. Depuis on a été évacués."

: Pagaille a Orly





: Plusieurs internautes qui sont sur place tweetent des photos de l'évacuation. Tout comme @anonyme, qui nous envoie une photo dans les commentaires de ce live.

: Une intervention du Raid est en cours et les démineurs sont sur place, affirme la police nationale sur Twitter.

: Ce matin, vers 08h30 dans l'aéroport d'Orly-Sud, "un homme a dérobé une arme à un militaire de Sentinelle puis s'est réfugié dans un commerce de l'aéroport à proximité avant d'être abattu par les forces de sécurité".



Le porte-parole du ministère de l'Intérieur précise qu'aucun blessé n'est à déplorer.

: Des unités d'élite ont été engagées, a appris franceinfo. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, se rend sur place. Suivez la situation dans notre direct.



: Un homme a été abattu à l'aéroport Paris-Orly après avoir dérobé l'arme d'un militaire de l'opération Sentinelle, affirme le ministère de l'Intérieur, auprès de l'AFP.

: Une journaliste sur place publie sur Twitter une photo de l'évacuation.

: La police nationale conseille d'éviter de se rendre à l'aéroport de Paris-Orly.