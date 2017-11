Un chat sauvé par les pompiers d'Indre-et-Loire après une chute de 40 mètres dans un puits

Les pompiers d'Indre-et-Loire ont été appelés mercredi 1 novembre pour sauver un chat tombé dans un puits de 40 mètres de profondeur dans la commune de Bournan, au sud du département, rapporte France Bleu Touraine.

Intervention des pompiers du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux

Le félin, un peu trop curieux et pas très attentif, n'a pas été blessé dans sa chute vertigineuse. Mais il a fallu l'intervention des pompiers du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux (GRIMP) pour le récupérer au fond du puits. Un pompier y est descendu pour venir en aide au chat et le remonter à la surface. "Tout est bien qui finit bien, puisque le chat a retrouvé la chaleur de son foyer pour la plus grande joie de ses propriétaires", écrivent les pompiers d'Indre-et-Loire sur leur page Facebook.