Un cargo russe rate une manœuvre et abîme une grue de 15 tonnes sur le port de Nantes

Un incident rare s'est déroulé sur le terminal portuaire "Cheviré Amont" à Rezé, au sud de Nantes (Loire-Atlantique), lundi 28 août dernier, révèle mardi 5 septembre France Bleu Loire Atlantique. Le "Mekhanik Yartzev", un cargo russe, a raté une manœuvre et abîmé le quai et une grue de 15 tonnes. Le dossier, très sensible, est entre les mains des experts qui doivent déterminer les responsabilités de chacun. L'enjeu financier est très important.

Un navire de 85 mètres de long

Selon les informations de France Bleu Loire Atlantique, le cargo était en train de débarquer sa cargaison de bois et devait repartir, mais pour une raison encore indéterminée, le navire de 85 mètres a heurté le quai et la grue située juste au-dessus. Une grue neuve de ce type coûte "au moins un million d'euros, voire beaucoup plus", a expliqué Francis Bertrand, secrétaire général du grand port maritime Nantes-Saint-Nazaire. Celle-ci date des années 70.

"Le quai endommagé, la grue inutilisable"

Il n'y a pas eu de blessé, mais "les conséquences sont importantes", a ajouté Francis Bertrand "puisque le quai est endommagé et la grue est non seulement endommagée mais surtout, à ce jour, inutilisable", ce qui va entraîner une grande désorganisation pendant les prochaines semaines. "Statistiquement", ce genre d'incident arrive "une fois tous les dix ans", poursuit Francis Bertrand.

Après avoir été consigné pendant 24 heures, le "Mekhanik Yartsev" a pu quitter Nantes, en donnant des garanties financières via son assureur.