Un cadre de Bercy se fait voler portable et ordinateur contenant des données sensibles

C'est un fâcheux incident pour le ministère de l'Economie et des Finances. Un chargé du recensement des données publiques, service dépendant de Bercy, s'est fait voler son ordinateur et téléphone professionnels, dans le 11e arrondissement de Paris. Or, les appareils en question contenaient des données sensibles telles que "des codes sources de logiciels d’Etat", "des échanges avec des organisations internationales" ou encore "des contacts ministériels", précise Le Parisien, samedi 1er avril.

"Le portable était éteint. Il y a des protections"

L'affaire remonte à la nuit de jeudi à vendredi. "Entre 23 heures et 5h30 du matin", un ou des malfrats ont fracturé le véhicule de ce cadre de 32 ans, où se trouvaient une sacoche avec ses papiers d'identité, son badge d'entrée au ministère, ainsi que son téléphone et son son ordinateur. Leur propriétaire les avait laissés dans le coffre de la voiture, cédant à la flemme avant de rejoindre des amis dans un bar.

Alors que le 2e district de police judiciaire du quai des Orfèvres s'est saisi de l'affaire, la victime s'est montrée rassurante. "Le portable était éteint. Il y a des protections", assure-t-il dans le quotidien.