Un accident de bus fait au moins quatre morts et 30 blessés en Saône-et-Loire

Au moins quatre personnes ont été tuées et 30 blessées dans un accident de bus, dimanche 8 janvier, peu avant 4h30, à Charolles (Saône-et-Loire), selon nos informations. Trois personnes sont dans un état d'urgence absolue. Un premier bilan faisait état de 5 personnes tuées et 27 blessées.

L'accident s'est produit sur la RN 79, surnommée la "route de la mort", et est dû au verglas. Près de 83 pompiers sont mobilisés sur les lieux de l'accident.

Des ressortissants portugais qui se rendaient en Suisse

Les trois blessés graves ont été répartis entre les hôpitaux de Mâcon et de Paray le Monial, selon le site d'informations Creusot-Infos. Le bus d'une quarantaine de places transportait des ressortissants portugais qui se rendaient en Suisse. "On ne compte pas d'enfants parmi les victimes. Le bus transportait exclusivement des adultes", a indiqué la préfecture de Saône-et-Loire à Creusot-Infos. "Il faut vraiment demander aux habitants de ne pas prendre la route, car les chaussées sont verglacées."

Peu avant le viaduc de Charolles, le véhicule est tombé en contrebas de la nationale, la RCEA (Route Centre Europe et Atlantique), réputée dangereuse. C'est l'accident de la route le plus meurtrier en France depuis celui du 29 mars 2016, dans lequel douze ressortissants portugais avaient trouvé la mort dans la collision d'un fourgon transformé en minibus et un poids-lourd sur cette même RCEA, mais dans l'Allier.