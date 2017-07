Toulouse : sept salariés d'Airbus sanctionnés pour des faits de "harcèlement et d'humiliation"

Sept salariés d'Airbus à Toulouse (Haute-Garonne) ont été sanctionnés par la direction pour des faits de "harcèlement et d'humiliation", rapporte France Bleu Toulouse, vendredi 21 juillet. L'un d'eux a été licencié, tandis que les autres sont mis à pied. Une enquête interne "approfondie" a été diligentée par la direction.

La direction d'Airbus Opérations SAS a envoyé une lettre à ses employés pour annoncer que des mesures disciplinaires ont été prises à l'encontre de sept salariés. Ils travaillaient sur la chaîne d'assemblage de l'A330 à Colomiers (Haute-Garonne). La direction évoque des cas de "harcèlement et d'humiliation particulièrement graves et répétées sur plusieurs personnes" et "de comportements discriminatoires et vexatoires".

Des cadres concernés

Parmi les personnes sanctionnées, certains sont agents de maîtrise, en charge de l'encadrement des salariés. La direction précise dans sa lettre que "ce n'est pas la première fois qu'elle fait face à ce type de situations", mais qu'elle prendra "toutes les mesures nécessaires afin d'éradiquer ces agissements".

L'un des porte-paroles d'Airbus, contacté par France Bleu Toulouse, raconte qu'il s'agit d'une forme de bizutage pour les nouveaux venus amenés à travailler sur la chaîne d'assemblage de l'A 330.