VIDEO. Saint-Etienne-du-Rouvray : l'archevêque de Rouen profite de l'hommage au père Hamel pour critiquer l'avortement et le suicide

"Non, la haine n'a pas triomphé et elle ne triomphera pas." Un an après l'attentat de Saint-Etienne-du Rouvray, une messe a été tenue, mercredi 26 juillet, pour rendre un hommage national au père Jacques Hamel. Lors des commémorations, l'archevêque de Rouen, qui présidait l'office, a profité de son discours pour critiquer ouvertement l'avortement.

"Notre société qui ne sait plus où elle va après la mort"

"Des attentats, hier, la profanation de tombes ou de lieux de culte, aujourd’hui encore, même accomplie par des adolescents, sont une ombre pour toute notre société", a lancé Msg Dominique Lebrun, avant de se lancer dans une tirade sur l'avortement et l'euthanasie : "Notre société qui ne sait plus où elle va après la mort, et se croit libre de faire tout ce que chaque individu souhaiterait, y compris abréger sa vie ou l’empêcher de naître."

"C’est une ombre pour notre société qui met de côté des ressources spirituelles en chargeant la loi d’établir la morale alors que celle-ci, la loi, ne peut qu’être qu’une aide et que la morale, elle vient du profond de notre humanité", a-t-il continué, lors de ce discours, entièrement retranscrit sur le site de la Conférence des évêques de France.