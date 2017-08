Le poste de délégué interministériel à l'aide aux victimes est officiellement créé

Le poste de délégué interministériel à l'Aide aux victimes a été officiellement créé, mardi 8 août, selon un décret paru au Journal Officiel. Il est confié à la magistrate Elisabeth Pelsez. Elle sera chargée "d'assurer la coordination de l'ensemble des services qui interviennent en matière d'aide aux victimes", avait précisé Matignon en juillet.

"Coordonner l'action des différents ministères"

Ce poste remplace le secrétariat d'Etat créé sous François Hollande après le début de la vague d'attentats meurtriers en France. Placée sous l'autorité de la ministre de la Justice, la déléguée interministérielle "est notamment chargée de coordonner l'action des différents ministères en matière de suivi, d'accompagnement et d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, d'accidents collectifs, de catastrophes naturelles, de sinistres sériels et d'autres infractions pénales et, d'autre part, dans leurs relations avec les associations de victimes et d'aide aux victimes". Elle doit également veiller "à l'efficacité" et "à l'amélioration des dispositifs d'aide aux victimes", précise le décret.

La suppression du secrétariat général à l'Aide aux victimes par Emmanuel Macron après son élection avait suscité l'inquiétude des associations d'aide aux victimes. "On le vit comme un retour en arrière qui aura des conséquences sur l'aide aux victimes dans la durée", avait expliqué Georges Salines, président de l'association 13 novembre : fraternité et vérité.