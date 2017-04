Clint Eastwood va adapter au cinéma l'attaque du Thalys

Après American Sniper et Sully, Clint Eastwood s'inspire de nouveau d'un fait réel pour son prochain film. Le cinéaste américain va adapter à l'écran l'attaque du Thalys, rapporte le site Deadline Hollywood, jeudi 20 avril. Le réalisateur va s'insipirer du livre The 15:17 to Paris. La véritable histoire d'un terroriste, d'un train et de trois héros américains, co-écrit par les trois hommes qui ont neutralisé le jihadiste Ayoub El Khazzani dans le Thalys reliant Amsterdam à Paris le 21 août 2015.

Mis en examen pour "tentatives d'assassinats à caractère terroriste", le Marocain de 27 ans avait été désarmé par Spencer Stone, 23 ans, Alek Skarlatos, 22 ans, Anthony Sadler, 23 ans. Ces trois Américains, dont deux sont soldats, ont été décorés de la Légion d'honneur par François Hollande, tout comme le Britannique Chris Norman, 62 ans à l'époque, qui avait aidé les trois hommes.

Héros de la vie réelle

Ayoub El Khazzani avait, au moment des faits, livré une version rocambolesque, expliquant avoir voulu rançonner les voyageurs du Thalys et avoir trouvé par hasard les armes dans un parc de Bruxelles où il dormait avec des SDF. Convoqué depuis devant le juge, il a reconnu avoir agi sous l'ordre direct du terroriste du 13-Novembre Abdelhamid Abaaoud.

L'adaptation à l'écran de cette affaire s'inscrit dans la droite ligne des deux derniers films de Clint Eastwood et confirme son intérêt pour les héros de la vie réelle. American Sniper raconte l'histoire du tireur d'élite américain, Chris Kyle, en Irak et de son difficile retour à la vie normale aux Etats-Unis. Sully met en scène l'exploit du pilote, Sully Sullenberger, qui est parvenu à poser un avion sur les eaux glacées du fleuve Hudson, à New York, sauvant la vie de 155 personnes.

Selon Deadline Hollywood, le casting de The 15:17 to Paris va débuter rapidement, pour un tournage dans l'année. Il sera produit par la Warner Bros.