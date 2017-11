Attaque du Thalys : un Marocain proche d'Abdelhamid Abaaoud transféré en France et mis en examen

Un Marocain soupçonné d'avoir participé à la préparation de l'attaque du Thalys, le 21 août 2015, a été transféré d'Allemagne en France, où il a été mis en examen et écroué, a appris franceinfo, vendredi 3 novembre, de source judiciaire.

Proche d'Abdelhamid Abaaoud, donneur d'ordre présumé de l'attaque déjouée dans le Thalys Amsterdam-Paris et cerveau des attentats parisiens du 13 novembre 2015, Redouane Sebbar, 25 ans, était détenu en Allemagne depuis la fin 2016. Remis le 26 octobre à la justice française, qui avait délivré trois mois plus tôt un mandat d'arrêt européen à son encontre, il a été mis en examen pour "complicité de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle", a précisé la source judiciaire.

Les investigations progressent en Belgique

D'après des investigations allemandes, Sebbar est considéré comme un membre du "cercle fermé" d'Abaaoud, dont il a partagé certains voyages en Europe. Il est soupçonné d'avoir eu connaissance des projets d'attentats du jihadiste, en particulier lorsque ce dernier téléguidait la cellule de Verviers (Belgique) démantelée en janvier 2015. Sebbar est dans le viseur des juges français en raison notamment d'un aller-retour éclair en Thalys entre Paris et Bruxelles quelques jours avant l'attaque.

Le 21 août 2015, un autre Marocain, Ayoub El Khazzani, avait ouvert le feu dans le train peu après son entrée sur le territoire français, armé d'une kalachnikov et de neuf chargeurs. Longtemps silencieux, El Khazzani a finalement avoué en décembre 2016 qu'il était monté dans ce train sur ordre d'Abaaoud.

Un troisième suspect est écroué en France depuis avril : Bilal Chatra, soupçonné d'avoir joué un rôle d'éclaireur en donnant des indications à Abaaoud et El Khazzani, pour s'infiltrer en Europe par la route des migrants, au retour de la Syrie.

Les investigations progressent aussi en Belgique, où ce dossier est également instruit : deux Belges ont été inculpés mardi, dont Mohamed Bakkali, un des logisticiens présumés des attentats du 13-Novembre, désormais soupçonné d'avoir joué un rôle prépondérant dans l'organisation de l'attaque du Thalys.