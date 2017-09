CARTE. Depuis le 11-Septembre, le terrorisme a fait près de 190 000 morts dans le monde

Seize ans se sont écoulés depuis le 11 septembre 2001. Des années marquées par une augmentation du nombre d'attentats, sur tous les continents. Pour mieux visualiser cette tendance, nous avons recensé sur carte l'intégralité des attaques terroristes qui ont eu lieu à travers le monde depuis 2001.

Pour cela, nous nous sommes basés sur les données produites par le National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism de l'université du Maryland (Etats-Unis). Au total, nous avons géolocalisé 96 567 actes terroristes. Des attaques qui ont coûté la vie à 188 272 personnes, sans compter les auteurs des faits eux-mêmes, et fait plus de 340 000 blessés.

Naviguez dans notre carte et cliquez sur les points pour connaître le détail de chaque attentat (en anglais) ou utilisez la frise chronologique située en dessous de la carte pour choisir la période qui vous intéresse. Si vous êtes sur nos applications mobiles, cliquez ici pour afficher cette carte.

2014 année la plus meurtrière

Les pays les plus frappés par le terrorisme depuis 2001 sont l'Irak, avec 21 956 actes terroristes, qui ont fait 60 696 morts (dont 7 153 attentats pour la seule ville de Bagdad), puis le Pakistan (16 472 morts) et l'Afghanistan (20 067 morts). En France, entre le 11 septembre 2001 et le 31 décembre 2016, on dénombre 354 actes terroristes qui ont fait 253 morts.

Si l'on se penche sur l'évolution du nombre d'actes terroristes dans le temps, on constate que c'est en 2014 qu'il y a eu le plus grand nombre d'attentats (16 860) et de victimes (plus de 33 000 morts). Viennent ensuite les années 2015 (14 852 actes) et 2016 (13 488 actes). En 2016, il y a ainsi eu dix fois plus d'attentats qu'en 2002.