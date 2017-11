VIDEO. "Je reste attentif à tout", déclare François Hollande six mois après avoir quitté l'Elysée

François Hollande continue à suivre de près les affaires du pays. "Comme président, il y a une pression de l'urgence et une contrainte d'agenda. Aujourd'hui, je n'ai plus la pression et j'ai moins la contrainte, mais je reste attentif à tout", a déclaré l'ancien chef de l'Etat, invité pendant une vingtaine de minutes sur le plateau de l'émission Vivement dimanche prochain, six mois après son départ de l'Elysée.

"Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui que vous ne pouviez pas faire avant ?", l'avait interrogé Michel Drucker. "Liberté de mouvement ? Pas vraiment : la sécurité pèse encore. Liberté de parole ? Pas encore. Liberté de disposer de mon temps ? Oui", a expliqué François Hollande.

"Je ne suis pas rentré au Bataclan"

François Hollande était invité au côté d'une rescapée de l'attentat du 13 novembre 2015 au Bataclan, Caroline Langlade, dont il a préfacé le livre qu'elle vient de publier. Sur le plateau de l'émission, il a notamment raconté comment il avait appris les attaques, au Stade de France, et son arrivée devant Bataclan, plus tard dans la soirée.

Voir la vidéo

"Je ne suis pas rentré au Bataclan car j'ai considéré que ce n'était pas ma place", a-t-il confié. "Mais j'ai été à la porte du Bataclan. J'ai vu sortir des femmes et des hommes hagards, j'ai vu la détresse, j'ai vu la peur, j'ai vu aussi le soulagement. Voilà des images qui ne s'effaceront jamais."