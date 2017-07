"Enfin, je me sens français" : un Chilien rescapé de l'attentat du Bataclan raconte sa naturalisation

Après avoir été retenu en otage le 13 novembre 2015 au Bataclan, David a souhaité devenir français. Presque deux ans après l'attaque, ce Chilien de 25 ans vient d'être naturalisé. Jeudi 6 juillet, il a participé à une "cérémonie d'accueil dans la nationalité française", au Panthéon.

Un déclic en sortant du Bataclan

Arrivé en France en 1996 avec ses parents, David n'avait jamais demandé à obtenir la nationalité française. "J'ai toujours eu du mal à m'identifier à la France, et à ses déboires administratifs", explique-t-il. Le 13 novembre 2015, David était au Bataclan lors de l'attentat. Il a été pris en otage par les terroristes, et a même échangé quelques mots avec l'un des jihadistes.

David a été libéré après l'assaut des forces de l'ordre. En sortant de la salle de concert, il a tout de suite pensé à devenir français. "Aujourd'hui, il est temps que cela rentre : je suis franco-chilien. [Être français] cela représente la liberté. Il y a quelque chose que l'on m'a enlevé un jour, pendant 2h30", raconte David, avec son décret de naturalisation sous le bras.

20 mois d'attente pour devenir français

David explique avoir appelé "150 fois" la préfecture de l'Essonne où il vit, pour décrocher un rendez-vous qui tardait à arriver. Pour aller plus vite, il s'est mis en relation avec une association de victimes qui a fait part de son cas à l'ancienne secrétaire d'Etat à l'aide aux victimes, Juliette Méadel. En février 2017, David a reçu un courrier lui annonçant sa naturalisation.

Dans son discours prononcé jeudi sous la coupole du Panthéon, le jeune rescapé du Bataclan a expliqué ce qui l'avait poussé à demander la nationalité française : "Aujourd'hui, grâce à ce monument, grâce à ce que la France a fait pour moi, je me sens enfin français, et je pense enfin pouvoir dire que j'accepte la France dans mon esprit, mon âme et mon coeur".

Jeudi, 450 personnes ont été naturalisées à l'occasion d'une "cérémonie d'accueil dans la nationalité française" au Panthéon. 88 775 personnes ont obtenu la nationalité française en 2016, selon le ministère de l'Intérieur.