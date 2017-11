Commémorations du 13-Novembre : un visage et un nom pour les victimes des attentats de Paris

Ce sont les attentats les plus meurtriers jamais commis sur le territoire français : 130 personnes ont perdu la vie dans les attaques du 13 novembre 2015. Quatre-vingt-dix d'entre elles dans la salle du Bataclan, 19 à la terrasse du restaurant La Belle Equipe rue de Charonne, 15 au croisement de la rue Bichat et de la rue Alibert, aux terrasses du restaurant Le Petit Cambodge et du bar Le Carillon, et 5 au Café Bonne Bière, rue de la Fontaine-au-Roi. Une autre personne a succombé après l'explosion d'un kamikaze devant le Stade de France.

A l'occasion de la journée de commémorations organisée lundi 13 novembre, deux ans après les attaques, franceinfo a voulu mettre des visages et des noms sur ces morts. Pour cela, nous avons rassemblé des informations à partir de sources multiples (communiqués officiels, presse nationale, presse régionale, familles, etc.) et choisi de les présenter sous la forme d'un mémorial virtuel.

Cliquez sur les photos pour afficher le profil de chacun.