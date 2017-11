"Je n'avais jamais entendu un rire aussi bouleversant" : le Bataclan, un drôle de défi pour les humoristes

En acceptant de jouer au Bataclan, Yassine Belattar, Michaël Gregorio, Mathieu Madénian et Baptiste Lecaplain ont engagé une "vraie démarche". D'autres artistes ont – pour l'instant – refusé d'y revenir, explique Jules Frutos, codirecteur de la salle. "Deux ou trois humoristes m'ont donné un accord [avant de décliner]", raconte-t-il. A cause des attentats ? Au téléphone, certains producteurs temporisent, évoquant par exemple un spectacle pas encore achevé. "Il n'y a pas de justificatif d'absence comme à l'école, explique Jules Frutos. Le motif n'est pas donné explicitement. C'est quelque chose qu'on doit deviner." "Vers mars 2016, il y a un moment où tous ces refus m'ont révolté, je n'admettais pas", poursuit-il, même s'il reconnaît qu'il est "plus ou moins facile de jouer au Bataclan, particulièrement pour des humoristes".

Deux ans après l'attaque, le symbole reste encore trop lourd pour certains professionnels, mais aussi pour certains spectateurs. Claire, 29 ans, était sur le point d'accepter l'invitation d'un ami, il y a quelques mois, quand elle a appris que le spectacle de Michaël Gregorio avait lieu au Bataclan. "Impossible de faire la fête là-bas, confie-t-elle. On ne fait pas de festival sur les champs de bataille de Verdun. Intérieurement, j'aurais été bloquée et j'aurais passé une mauvaise soirée." "NON de chez NON", écrit-elle sur Twitter. "Je comprends", répond l'imitateur, quelque peu désabusé, quand on lui montre ce message.

On m'a proposé d'aller voir Michael Gregorio j'étais super heureuse car j'adore mais après on m'a dit au bataclan et c'était NON de chez NON — #LifeIsADream (@ClairePlc) 18 octobre 2017

Baptiste Lecaplain a proposé à un ami humoriste d'assurer sa première partie, en décembre prochain, mais ce dernier a décliné. "Des journalistes m'ont dit qu'ils préféraient venir à la première séance de 16h30, confie également l'assistante de Mathieu Madénian. Parce qu'il y avait moins de risque d'attentat". Emilie Castillo a dû batailler jusqu'au bout pour vaincre les réticences et remplir la salle.

Lors de la promotion du spectacle, l'humoriste a cherché à dissiper tout effet de rejet ou d'aubaine déplacée. "On a évité de mettre trop en avant le nom de la salle. Mathieu Madénian de Charlie Hebdo + "Etat d'urgence" + Bataclan, cela faisait beaucoup. Je ne voulais pas de récupération." Il reste encore marqué par "la difficulté de remplir" la salle. Grâce à ces artistes, toutefois, les producteurs sont aujourd'hui plus confiants, estime Jules Frutos. Certes, les dates sont moins nombreuses cette année, mais le taux de remplissage atteindrait 90%.