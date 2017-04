Attentats du 13-Novembre : Mohamed Abrini décrit des terroristes "calmes, tranquilles" avant de passer à l'acte

Mohamed Abrini, dit "l'homme au chapeau" est revenu, dans son audition du 1er juin 2016, sur les heures qui ont précédé les attentats du 13-Novembre, à Paris et à Saint-Denis, décrivant des terroristes "calmes, tranquilles", avant de passer à l'acte, selon les documents que France Inter a pu consulter, et dont les extraits sont publiés mardi 4 avril. "Ils étaient calmes, tranquilles. Ils préparaient à manger dans la cuisine, regardaient la télé. Je ne voyais pas de stress en eux", raconte Mohamed Abrini.

"Tous les gars qui étaient dans l'appartement, dans le convoi c'étaient mes derniers potes (...) Dans ma tête je sais qu'ils vont aller vers la mort. (...) C'est comme si je les accompagne vers leurs derniers instants" ajoute le terroriste. A ce moment-là, le commando se trouve à Charleroi, en Belgique, avant de rejoindre Paris via ce que Mohamed Abrini décrit comme "le convoi de la mort, c'est trois voitures qui se suivent."

Les complices déménagent de planque en planque

Quelques jours après le 13-Novembre, Mohamed Abrini croise la route de Salah Abdeslam, l'un des assaillants. Il le décrit comme "pâle, fatigué" : "Il m'a dit que voilà c'était fait."

Pendant des mois, les complices déménagent de planque en planque. Dans l'une d'elle, à Schaerbeek, l'appartement en duplex dispose d'une machine à coudre, "l'objet le plus gentil parmi tous les objets qui étaient là". A l'étage, explique Mohamed Abrini, "un genre de bac avec de la poudre qui sert au TATP et des fils." Quant au logement à Jette, le terroriste décrit un appartement "tout petit" dans lequel les complices vivent à six. "En plus, il y avait beaucoup d'humidité. Je n'ai pas vu de fabrication d'explosifs là-bas. Pour préparer ces choses-là, il faut de l'espace, un appartement en hauteur (…) car l'odeur est insoutenable."

Le groupe décide alors de se scinder

A Forest, les six hommes se plaignent : "Trop d'humidité, il fait froid, des murs en carton. Tous les soirs on entendait les galipettes du couple au-dessus". Le groupe décide alors de se scinder : Mohamed Belkaïd, Salah Abdeslam et Sofien Ayari restent dans l'appartement de Forest. Le premier est tué lors de l'intervention policière sur les lieux. Les deux autres fuient et s'échappent de justesse avant d'être interpellés par la police belge quelques jours plus tard. Les trois autres complices, Mohamed Abrini, Najim Laachraoui et Ossama Krayem, rejoignent une dernière planque, d'où ils partiront pour commettre les attentats du 22 mars à Bruxelles et Zaventem.

Mohamed Abrini a été arrêté le 8 avril 2016 dans la commune bruxelloise d'Anderlecht. Incarcéré en Belgique, il est considéré comme l'un des personnages clés du dossier. S'il n'était pas à Paris le soir des attentats, il a néanmoins largement participé aux préparatifs des attaques, qui ont fait 130 morts.