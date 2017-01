Attentats du 13-Novembre : deux nouvelles inculpations en Belgique

La justice belge a procédé à deux nouvelles inculpations dans l'enquête sur les attentats du 13-Novembre qui avaient fait 130 morts à Paris, a annoncé, jeudi 12 janvier, le parquet fédéral belge dans un communiqué.

L'un d'eux, un homme, a été incarcéré pour "participation aux activités d'un groupe terroriste et faux et usage de faux". La deuxième personne, une femme inculpée pour "faux et usage de faux en écriture", a été remise en liberté sous conditions. Ils sont tous les deux soupçonnés d'avoir fourni à Khalid El Bakraoui de faux documents utilisés lors de la préparation des attentats. Ce dernier était également l'un des trois kamikazes qui s'étaient fait exploser lors des attentats de Bruxelles le 22 mars 2016. "Aucune autre information ne sera communiquée dans l'intérêt de l'enquête en cours", a précisé le parquet.