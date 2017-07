VIDEO. Un an après l'attentat, journée d'hommage aux victimes à Nice

Un soleil radieux, et une émotion palpable. La ville de Nice a rendu hommage, vendredi 14 juillet, aux 86 personnes mortes lors de l'attentat survenu l'année dernière. Les secours venus en aide aux blessés et les membres des forces de l'ordre qui ont tenté d'arrêter l'assassin au camion ont également été décorés.

Serrant des mains, le président a rejoint à pied la Place Masséna pour la cérémonie à laquelle assistent également ses deux prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui l'ont accompagné dans l'avion présidentiel. Plusieurs de ses ministres et le Prince Albert de Monaco étaient également présents.

Macron à la rencontre des familles des victimes

Cette cérémonie s'est poursuivie avec un défilé militaire et le passage de la patrouille de France. A suivi un hommage aux victimes de l'attentat, avec notamment l'interprétation du chant Nissa la bella par le choeur des enfants et la chorale de l'opéra de Nice, des témoignages et une minute de silence. Les noms des 86 victimes ont en outre été lus.

Une autre minute de silence sera organisée dans la soirée, à 22H34, l'heure exacte de l'attaque il y a un an. Le chef de l'Etat rencontrera également dans la soirée les familles des victimes, à huis clos.