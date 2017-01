VIDEO. Attentat de Nice : "On était 7, on est rentrés à 3", témoigne une rescapée

Le 14 juillet 2016, Samia assiste à un concert sur la promenade des Anglais. Elle n'a entendu ni cris ni bruit de camion quand soudain, quelqu'un l'avertit qu'elle va "être percutée" et la tire en arrière. Elle reçoit un coup sur la tête − elle pense avoir été heurtée par le camion. A visage caché, elle fait le récit de cette nuit terrible dans cet extrait d'un reportage de "Complément d'enquête".

"J'ai pensé à un accident"

"Je regarde, il y avait le camion devant, et tout le monde par terre. Là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Je n'ai pas pensé au terrorisme, j'ai pensé à un accident."

"Ce soir-là, j'étais avec mon mari, ma belle-mère, son compagnon, ma belle-sœur et ses enfants. On était sept. On est rentrés trois... vivants. J'ai perdu quatre personnes", témoigne cette rescapée.

Extrait d'un reportage rediffusé dans "Complément d'enquête".