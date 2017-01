VIDEO. Attentat de Nice : le témoignage exclusif pour "Complément d'enquête" d'une policière qui a ouvert le feu sur le terroriste

"Complément d'enquête" a rencontré les policiers qui sont intervenus le 14 juillet 2016 à Nice. Ils ont stoppé le camion lancé dans la foule sur la promenade des Anglais après une course folle de 2,5 kilomètres. Le conducteur sera finalement neutralisé, après avoir fait 86 morts et 400 blessés.

Pour le magazine, une policière qui a ouvert le feu sur le terroriste a accepté de témoigner pour la première fois. Le visage de Magalie, 36 ans, reste caché alors qu'elle raconte des moments extrêmement éprouvants.

"Quand on arrive à la cabine, on avait l'arme à la main. Le conducteur, il prend une arme et il nous tire dessus. Moi, c'est la première fois de ma vie que je me prenais un canon à 2, 3 mètres de ma tête, et j'ai encore cette image."

Des images vidéo amateur montrent Magalie courant, arme à la main, derrière le camion sur la promenade des Anglais, au milieu de la foule. "On repart en courant derrière le camion avec mes deux collègues, et c'est là qu'on commence à voir le massacre. Nous, on court derrière le camion, et il y a des gens qui... il y a des corps."

"Même si on doit mourir, il faut l'arrêter"

"En fait, je le vois comme si je regardais un film, et j'ai pas l'impression que c'est réel, continue la jeune femme. On réalise, en fait... que devant nous, il y a un attentat. Donc là, on court, et plus que tout, on veut que ça s'arrête.

J'avance à la cabine. C'est là que j'entends les deux, trois premiers coups de feu, et je me dis 'faut y aller', 'faut y aller, même... (sa voix se brise) même si on doit mourir, mais il faut l'arrêter'. Donc moi, je m'avance à la cabine, et je tire à plusieurs reprises par la fenêtre passager. Après, je me recule, j'entends encore des coups de feu, des coups de feu, et je vois la tête de... de ce terroriste, qui était inerte sur le côté passager."

Extrait de "Complément d'enquête" du 19 janvier 2017.