Le parquet de Paris demande en urgence le retrait de "Paris Match", qui publie de nouvelles photos de l'attentat de Nice

Le parquet de Paris a assigné Paris Match en référé, jeudi 13 juillet, pour obtenir en urgence le retrait du numéro du magazine. Dans son édition, l'hebdomadaire publie des captures d'écran des images de vidéosurveillance de la ville de Nice le soir de l'attentat perpétré sur la promenade des Anglais, le 14 juillet 2016. Le référé sera examiné à 14 heures.

Le ministère public, qui assigne Hachette Filipacchi Médias et la directrice de la publication de Paris Match, "demande au tribunal d'ordonner le retrait de la vente" du magazine et "l'interdiction de diffusion sous tous formats, notamment numérique", précise le parquet de Paris. Celui-ci a également ouvert une enquête pour "violation du secret de l'instruction et recel" de ce délit. En attendant, le magazine est toujours en vente. En cas de retrait, le distributeur Presstalis sera chargé de prévenir les vendeurs.

Ce kiosquier du 15e arrondissement a écoulé tous ses exemplaires de "Paris Match" dans la matinée, jeudi 13 juillet 2017. (F. MAGNENOU / FRANCEINFO)

"Pour l'instant, aucun mail, aucun appel, assure Joseph, un kiosquier parisien. De toute façon, je n'en ai plus ce matin. Un client en a pris cinq, un autre six, un autre en voulait vingt... J'ai gardé cet exemplaire pour ma femme. Mais les photos ne sont pas très choquantes ; elles permettent de montrer la réalité aux gens." Un peu plus loin, Elie n'a vendu qu'une vingtaine de Paris Match sur soixante. "Mais avec cette publicité, tout le monde va venir les acheter, maintenant."

Tous ne sont pas du même avis. A Nice, une trentaine de kiosquiers ont organisé le boycott de Paris Match, à l'initiative d'un commerçant qui a vécu le drame confiné dans son magasin avec des clients apeurés, rapporte Nice Matin.

Des images "insoutenables et abjectes"

Ces images "portent atteinte à la dignité des victimes et de leurs proches", ont accusé des associations de victimes à quelques heures des commémorations de cet attentat qui a fait 86 morts et plusieurs centaines de blessés. L'avocat de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (Fenvac), Eric Morain, avait appelé mercredi le parquet antiterroriste de Paris "à faire cesser ce trouble manifestement illicite". Cette requête était aussi soutenue par l'association Promenade des anges, qui rassemble les proches des victimes de l'attentat au camion-bélier.

Christian Estrosi, le maire de Nice, a critiqué la publication d'images "insoutenables et abjectes". L'élu dit avoir écrit "au ministre de la Justice afin qu'il se saisisse de cette nouvelle parution qui ne manquera pas de raviver la douleur des familles". Mais, pour l'avocate du journal, Marie-Christine Percin, "le sujet de Paris Match sur le 14 juillet est au contraire un hommage aux victimes et aux rescapés".