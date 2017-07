DIRECT. Regardez la cérémonie d’hommage aux victimes de l’attentat de Nice sur France 3

Ce qu'il faut savoir

Un an après l’attentat de Nice, un hommage national est rendu aux victimes, vendredi 14 juillet, lors d’une cérémonie officielle, présidée par Emmanuel Macron. A cette occasion, France 3 bouleverse ses programmes et propose une émission spéciale en direct de la ville azuréenne, présentée par Catherine Matausch, entourée des journalistes de France 3 Côte d’Azur. Vous pouvez également suivre cette émission sur franceinfo.

86 morts et plus de 450 blessés. Le 14 juillet 2016, environ 30 000 personnes assistaient au feu d’artifice sur la promenade des Anglais. Peu après 22h30, un poids lourd s'est engagé à vive allure sur ce boulevard emblématique de Nice, fonçant sur le trottoir et la chaussée piétonnisée. En moins de trois minutes, il a fait 86 morts et plus de 450 blessés.

Défilé, cérémonie solennelle et concert. A partir de 16h30, les familles de victimes ainsi que le personnel de sécurité et de secours sont réunis autour du chef de l'Etat pour un défilé militaire, avant une cérémonie solennelle, retransmise sur écrans géants. Un concert est organisé vendredi soir, suivi d’un lâcher de ballons et de l'allumage de 86 faisceaux lumineux sur la promenade des Anglais.