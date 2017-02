Attentat de Nice : le montant proposé par le fonds d'indemnisation est contesté

Le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme vient de commencer à faire des propositions d'indemnisation définitives aux victimes et familles de victimes de l'attentat de Nice, le 14 juillet dernier sur la promenade des Anglais. Franceinfo vous révèle dimanche 26 février qu'une des victimes au moins va déposer une requête devant le tribunal de grande instance de Créteil pour contester le montant définitif proposé.

Le préjudice économique n'a pas été retenu

Natacha Buchet a perdu sa mère, Jacqueline, 64 ans, dans l’attentat. Une mère qui vivait à quelques kilomètres de chez elle, s'occupait de ses deux petites filles pendant les vacances et les mercredis. Car Natacha Buchet est une maman célibataire. Désormais elle doit faire face, seule, aussi sur un plan économique. Son avocat avait demandé 330 000 euros d'indemnisation. Le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme lui propose 10 fois moins.

Avec ce qu’il me donne je peux payer une nounou pendant deux ans et demi à hauteur de ce que faisait ma mère Natacha Buchet a perdu sa mère dans l'attentat à franceinfo

L'Etat ne respecte pas ses engagements, selon l'avocat de la famille

Le préjudice économique n'a pas été retenu par le fonds de garantie, ni pour le moment le préjudice d'attente et d'inquiétude, car Natacha Buchet n'a su que quatre jours après l'attentat que sa mère faisait partie des victimes. "On a été bercé depuis plusieurs mois au travers des discours, des commémorations, de propos disant que tout serait fait par la nation pour réparer, autant que faire se peut, la douleur des victimes. Et ce tout devient un presque rien, d’où l’indignation", explique Maître Morain à franceinfo. L'avocat de Natacha Buchet va donc contester le montant proposé par le fonds de garantie, qui rappelle que même si l'offre est refusée, le fonds verse de toute façon 80% de l'indemnisation proposée.

On a été clairement bercé d’illusions Maître Morain, avocat de la famille à franceinfo

Un peu plus de sept mois après cet attentat qui a fait 86 morts et 250 blessés, plus de 2 000 dossiers d'indemnisation ont été déposés et 16,3 millions d’euros ont déjà été versés, selon nos informations. Le fonds estime à au moins 300 millions d'euros le coût total de l'attentat.