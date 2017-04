Attentat de Nice : le couple de "fausses victimes" condamné à 4 et 6 ans de prison ferme

Un couple cannois a été condamné, mercredi 19 avril, au tribunal de Grasse (Alpes-Maritimes) à quatre et six ans de prison ferme dans le procès des fausses victimes de l'attentat de Nice le 14 juillet dernier. L'attaque du camion avait fait 86 morts. Le procureur avait requis cinq et six ans de prison.

Véra et Sasa, couple Cannois, condamnés à 4 et 6 ans de prison ferme dans le procès des fausses victimes de l'attentat de #Nice pic.twitter.com/hn0S97nYTT — France Bleu Azur (@francebleuazur) 19 avril 2017

L'homme de 36 ans et la femme de 29 ans étaient jugés devant le tribunal de Grasse (Alpes-Maritimes) pour avoir tenté une nouvelle fois d'escroquer le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme (FGTI). Ils avaient obtenu 60 000 euros.

Quatre mois après avoir été condamnés pour avoir prétendu être victime des attentats de Paris, ce couple avait encore menti, après l'attaque de Nice. C'est d'ailleurs ce qui avait attiré l'attention de la police.