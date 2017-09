Opération antiterroriste à Villejuif : des produits "pouvant entrer dans la composition d'explosifs" saisis

Une opération antiterroriste est en cours à Villejuif (Val-de-Marne). La section antiterroriste du parquet de Paris a ouvert une enquête après la découverte, mercredi 6 septembre, dans un appartement, "d'éléments pouvant entrer dans la composition d'explosifs", a appris franceinfo de source proche de l'enquête. Une "opération de vérification [est] en cours" dans un appartement de la ville, considéré comme un "petit laboratoire". Les produits ont été retrouvés par hasard par un artisan.

Selon une source policière, deux hommes ont été interpellés dans l'après-midi par la BAC au Kremlin-Bicêtre. L'un des deux hommes serait agent hospitalier dans cette ville limitrophe. De la documentation en arabe à caractère religieux a été retrouvée dans l'appartement.

La section antiterroriste de la brigade criminelle parisienne (SAT) et la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ont été saisies de cette enquête ouverte pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et "détention, transport et fabrication de substances explosives". De son côté, la mairie de Villejuif a demandé sur Twitter aux habitants d'éviter la zone.