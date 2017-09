Seine-Saint-Denis : un homme soupçonné de vouloir commettre un attentat contre les forces de l'ordre mis en examen

Un homme de 26 ans a été mis en examen, dans la soirée du jeudi 7 septembre, pour "association de malfaiteurs en vue de commettre un attentat terroriste". Il a été placé en détention provisoire, a appris vendredi franceinfo de source proche du dossier, confirmant une information de L'Express.

Connu des services de renseignement

L'homme est soupçonné d'avoir voulu s'en prendre à des militaires et à des policiers. Il a été interpellé à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, lundi 4 septembre, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte quelques jours plus tôt par le parquet antiterroriste. Cet homme est connu des services de renseignement pour appartenir à la mouvance islamiste radicale et pour ses velléités de départ en zone irako-syrienne.

Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a annoncé, vendredi matin, lors de l'installation du nouveau Directeur général de la sécurité intérieure (DGSI), que 11 attentats ont été déjoués depuis le début de l'année.