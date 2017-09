DIRECT. Opération antiterroriste à Villejuif : deux hommes ont été interpellés

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #VILLEJUIF

: Par ailleurs, parmi les composants retrouvés dans l'appartement, figurent de l'acétone, de l'eau oxygénée, du gaz, toujours selon les informations de la journaliste de France 2 Audrey Goutard.



: Selon les informations de la journaliste de France 2 Audrey Goutard, les deux hommes interpellés sont inconnus des services antiterroristes.

: De la documentation en arabe à caractère religieux a également été retrouvée à côté des "composants pouvant entrer dans la fabrication d'explosifs", dans un appartement de Villejuif (Val-de-Marne), a appris franceinfo d'une source policière.

: L'un des deux hommes serait agent hospitalier au Kremlin-Bicêtre, selon une source policière à franceinfo.

: Deux hommes ont été interpellés par la BAC au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne).



: A cause de l'opération anti-terroriste en cours, la mairie de Villejuif (Val-de-Marne) demande aux habitants d'éviter certains quartiers de la ville.

: Comme nous vous le disions plus tôt, une "opération de vérification est en cours" dans un appartement de Villejuif ( Val-de-Marne) considéré comme un "petit laboratoire" où il y aurait des "produits chimiques" qui entrent dans la "composition des explosifs", a appris franceinfo de sources policière et judiciaire.

: Pour ceux qui doivent prendre le métro, conséquence de cette opération, la station du Kremlin-Bicêtre est fermée.



: L'enquête a été ouverte pour "association de malfaiteurs terroristes" et "détention, transport et fabrication de substances explosives en relation avec une entreprise terroriste et en bande organisée". La section antiterroriste et la DGSI ont été saisies.



: Opération anti-terroriste en cours à Villejuif (Val-de-Marne) : une enquête a été ouverte par le parquet antiterroriste après la découverte d'éléments pouvant entrer dans la composition d'explosifs, a appris franceinfo de source proche de l'enquête.