Laboratoire de fabrication d'explosifs à Villejuif: un troisième homme placé en garde à vue

Un troisième homme a été placé en garde à vue dans la nuit de mercredi à jeudi dans le cadre de l'enquête sur le laboratoire clandestin d'explosifs découvert fortuitement mercredi à Villejuif (Val-de-Marne), a appris franceinfo de source judiciaire, jeudi 7 septembre.

Deux hommes âgés de 36 et 47 ans avaient été arrêtés mercredi au Kremlin-Bicêtre, une commune voisine de Villejuif, et placés en garde à vue. Dans un appartement de Villejuif, les enquêteurs ont retrouvé 100 grammes de TATP prêt à l'emploi, un explosif artisanal instable, ainsi que du matériel destiné à "conditionner un colis piégé" et des produits chimiques.

"Fichés nulle part"

"On ne les connaissait pas. Ils n'étaient fichés nulle part", a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sur franceinfo. Ces hommes voulaient "faire sauter des guichets de banques", a-t-il précisé.

Voir la vidéo

Les deux suspects arrêtés "nient le caractère terroriste" et affirment qu'il s'agissait de "grand banditisme", indique encore le ministre. Mais "un certain nombre de liens et de communications téléphoniques" les relient "avec des scènes étrangères, plutôt irako-syriennes", explique Gérard Collomb sur franceinfo.