Ce que l'on sait de l'opération antiterroriste à Villejuif où un laboratoire clandestin a été découvert

Une opération antiterroriste a secoué Villejuif (Val-de-Marne), mercredi 6 septembre en fin de matinée. La ligne 7 du métro parisien s'est arrêté pendant plus d'une heure et la mairie a demandé aux habitants d'éviter certains quartiers. La police a trouvé, dans un appartement, des produits pouvant servir à confectionner des engins explosifs. Franceinfo résume ce que l'on sait sur cette affaire.

Pourquoi les forces de police sont-elles intervenues ?

Selon les informations de franceinfo, un artisan qui intervenait pour des travaux dans un immeuble de Villejuif a donné l'alerte en fin de matinée, après avoir remarqué des éléments suspects dans un appartement. Le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, a d'ailleurs salué dans un communiqué "le réflexe citoyen de l’artisan".

Qu'ont-elles découvert ?

Alertés, les policiers et des agents du laboratoire central de la préfecture de police sont alors intervenus rapidement et ont découvert un "petit laboratoire" avec des "composants pouvant entrer dans la fabrication d'explosifs". Ils ont retrouvé sur les lieux de l'acide sulfurique, de l'acétone, de l'eau oxygénée, des composants électriques, des piles ou encore des bassines.

A proximité des substances pouvant servir à la fabrication d'explosifs, la police a découvert de la documentation religieuse en arabe. Une enquête a été par la suite ouverte pour "association de malfaiteurs terroristes" et "détention, transport et fabrication de substances explosives en relation avec une entreprise terroriste et en bande organisée". La section antiterroriste et la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure) ont été saisies.

Existe-t-il des suspects ?

Deux hommes ont été interpellés en début d'après-midi par la BAC dans un véhicule utilitaire léger au Kremlin-Bicêtre, ville voisine de Villejuif. Parmi eux, figure le propriétaire de l'appartement. Selon les informations de France 2, les deux hommes, âgés de 36 et 47 ans, sont inconnus des services antiterroristes. L'un des deux hommes serait agent hospitalier au CHU du Kremlin-Bicêtre, a déclaré une source policière à franceinfo. Les deux personnes interpellées ont été placées en garde à vue.