Alpes-Maritimes : deux adolescentes soupçonnées de préparer un attentat mises en examen

Deux jeunes filles de 15 et 17 ans ont été mises en examen, lundi 3 avril, pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle" et placées sous contrôle judiciaire avec obligation de placement, a appris l'AFP de source judiciaire. Toutes les deux sont soupçonnées d'avoir projeté un attentat.

Des messages sur Telegram

Elles ont été arrêtées, samedi 1er avril, par la DGSI à Levens et à Nice (Alpes-Maritimes), après que des perquisitions administratives.

Lors de ces perquisitions, plusieurs téléphones avaient notamment été saisis et certains échanges, via la messagerie cryptée Telegram. Les deux adolescentes y échangeaient sur des projets d'attentat dans plusieurs endroits, ainsi que sur la nécessité d'acheter des armes, sans que ces projets semblent plus avancés.