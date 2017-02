Attaque au Carrousel du Louvre : l'assaillant placé en garde à vue à l'hôpital

L'homme qui a attaqué un groupe de militaires au Carrousel du Louvre vendredi, a été placé en garde à vue à l'hôpital, a annoncé une source proche de l'enquête à l'AFP et dont franceinfo a eu confirmation, samedi 4 février. Son état de santé s'est nettement amélioré et son pronostic vital n'est plus engagé.

Entendu par les enquêteurs dès dimanche ?

Pris en charge à l'hôpital européen Georges-Pompidou, à Paris, l'assaillant avait été grièvement blessé au ventre par les tirs de riposte d'un militaire. Il pourrait être entendu dès dimanche par les enquêteurs "sous réserve de l'évolution de son état de santé", selon une source proche du dossier, citée par l'AFP. Sa garde à vue peut durer jusqu'à 96 heures, le délai prévu dans les affaires de terrorisme.

D'après les premiers éléments de l'enquête, l'homme a été identifié comme un Egyptien de 29 ans. Ce résidant aux Emirats arabes unis est entré légalement en France le 26 janvier, avec un visa touristique, par un vol en provenance de Dubaï, avant de séjourner dans un appartement proche des Champs-Elysées. L'identité de l'homme n'a cependant pas encore été "formellement établie", a précisé le procureur de la République de Paris, François Molins, qui émet encore des réserves en cas d'usurpation d'identité.