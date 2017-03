Territoire de Belfort : une dame de 81 ans contrainte de quitter sa maison après y avoir vécu près de 40 ans

A Danjoutin, dans le Territoire de Belfort, une famille se déchire devant la justice. Jeanne Seguin, âgée de 81 ans, est contrainte de quitter sa maison où elle a vécu près de 40 ans, rapporte France Bleu Belfort-Montbéliard.

Son mari est décédé il y a quatre ans et depuis, une partie de sa belle-famille veut s’installer dans la maison que la retraitée occupait dans le cadre d'un prêt à usage consenti. Sa belle-famille a obtenu gain de cause devant la justice et Jeanne Seguin a jusqu’au 11 avril pour déménager. "J'ai tout fait ici avec mon mari pour rendre la petite maison habitable. A 81 ans, je ne peux plus me défendre", a confié la vieille dame à France Bleu Belfort-Montbéliard.

Une décision inadmissible pour son entourage

Même s’ils ne remettent pas en cause la décision de la justice, les amis de la retraitée trouvent cette issue "inadmissible". Ils pensaient qu'elle pourrait rester dans l'habitation jusqu'à la fin de ses jours. "Je suis dégoûtée, c'est inadmissible à cet âge-là de la jeter comme ça", s'est indignée Catherine, son aide à domicile.

Placée sous curatelle renforcée après une tentative de suicide, Jeanne Seguin est également suivie par l'Union départementale des associations familiales. Le Centre communale d'action sociale de Danjoutin va lui apporter une aide matérielle pour le déménagement dans un logement à Bavilliers, dans le Territoire de Belfort.