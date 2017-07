Suisse : cinq personnes blessées par un homme armé d'une tronçonneuse

Au moins cinq personnes ont été blessées, lundi 24 juillet, par un homme armé d'une tronçonneuse dans les rues de Schaffhouse, dans le nord de la Suisse, a annoncé la police. Deux d'entre elles sont grièvement blessées.

La police a bouclé une partie de la vieille ville, située au nord de Zurich, à proximité de la frontière allemande, et demandé aux habitants "d'éviter la zone". Les passants et les habitants du quartier ont dû sortir des magasins et des appartements afin de laisser les policiers faire leur travail, indique le journal de langue allemande Blick.

L'auteur de l'attaque en fuite

Le suspect a été identifié mais reste en fuite, a indiqué la police, qui estime que l'attaque n'est pas un acte terroriste. Dans un communiqué cité par RTS, la police locale précise que l'homme, décrit comme chauve et de grande taille, est armé d'une tronçonneuse. Il serait au volant d'un VW Caddy blanc immatriculé dans le canton des Grisons.