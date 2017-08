Sud-Ouest : cinq hommes interpellés après avoir volé 50 kilomètres de câbles téléphoniques

Les gendarmes de Haute-Garonne ont interpellé cette semaine en flagrant délit cinq hommes qui ont dérobé plus de 50 kilomètres de câbles téléphoniques dans le Sud-Ouest, afin d'en revendre le cuivre.

Coupures de téléphone et d'internet

Depuis janvier, ces cinq hommes originaires des pays de l'Est ont volé les câbles téléphoniques de l'opérateur Orange dans plusieurs communes d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine. Ils agissaient la nuit et soulevaient les plaques qui protègent les câbles. Ils les saisissaient avec une sangle pour en sortir des kilomètres. Ils faisaient ensuite brûler les fils de cuivre pour les libérer de leur gaine, et revendaient le cuivre dont le prix flambe.

Les cinq hommes ont reconnu les faits. Le préjudice est estimé à plus d'un million d'euros. Les vols de ces câbles avaient entraîné des coupures de téléphone et d'internet dans plusieurs villages.