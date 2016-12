Strasbourg : un couple distribue une soupe au verre pilé à des sans-abri

Un acte particulièrement malveillant. Max et Christophe, deux sans-abri vivant dans la rue depuis plusieurs mois, racontent qu'un couple, muni d'un thermos, leur a servi de la soupe dans laquelle avait été incorporé du verre pilé, mardi 20 décembre, à Strasbourg. Leur témoignage a été recueilli par Christine, une Strasbourgeoise qui organise tous les mardis soir des maraudes indépendantes en complément d'actions associatives avec les Restos du cœur ou Strasbourg Action Solidarité.

Choquée, elle a publié un message d'indignation sur Facebook avec, en guise de preuve, une photo du fond d'un des gobelets distribués. Contactée par L'Express, elle explique que l'image, sur laquelle on peine à distinguer les morceaux de verre, très fins, "ne rend pas bien ce que l'on voyait à l'oeil nu".

"Hébétés" et "choqués"

Sollicitée par Rue89 Strasbourg, Christine explique le déroulé de la soirée. Arrivée dans le centre-ville de Strasbourg vers 21h45 pour sa maraude, elle explique que Max et Christophe lui "ont montré un gobelet en plastique avec des bouts de verre au fond". Selon les deux sans-abris, "un couple inconnu a distribué de la soupe dans ce gobelet (...). L’un d’eux s’est rendu compte à temps qu’il y avait du verre dedans et a recraché la soupe. L’autre a bu la soupe et a mangé d’autres aliments solides pour limiter le risque de coupures dans son estomac."

Max et Christophe ne sont pas allés à l'hôpital. "Ils étaient calmes, mais hébétés, choqués", rapporte Christine à L'Express. Qui ajoute que ce soir-là, "ils n'ont (plus) rien accepté à part quelques fruits".

Le couple n’a pas été retrouvé

L'origine du verre dans la soupe reste inexpliquée. Il était peut-être déjà présent dans le thermos avant que le couple n’y ajoute la soupe. Il pourrait également s'agir d'un acte de malveillance. Quelques jours auparavant, un sans domicile fixe strasbourgeois a déjà été agressé et volé en pleine nuit.

Le couple, quant à lui, n'a pas été retrouvé. Pour l'heure, Max et Christophe n'ont pas souhaité porter plainte.