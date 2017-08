DIRECT. Seine-et-Marne : une voiture fonce dans une pizzeria, faisant au moins un mort et douze blessés

Ce qu'il faut savoir

Une voiture a foncé intentionnellement dans une pizzeria du village de Sept-Sorts (Seine-et-Marne), lundi 14 août, tuant une fillette de 13 ans et blessant grièvement plusieurs personnes. D'après la gendarmerie, aucune trace de freinage n'a été constatée.

Un bilan encore provisoire. Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, interrogé sur franceinfo, une jeune fille a été tuée, quatre personnes se trouvent "entre la vie et la mort", et huit autres ont été blessés plus légèrement.

Le conducteur arrêté. Les faits se sont produits vers 20h15, dans cette pizzeria située dans une zone commerciale. Le conducteur du véhicule, un homme né en 1985, a été interpellé et placé en garde à vue. Selon les premières constations des gendarmes, il n’a pas tenté de fuir avec son véhicule après le drame. D'après une source proche du dossier, l'individu ne serait pas inscrit au fichier des personnes recherchées (FPR) de la police nationale.

La piste terroriste écartée. Le parquet de Meaux, cité par l'Agence France-Presse, parle d'un "acte délibéré", mais qui n'a "a priori, rien à voir avec un acte terroriste". Selon une source judiciaire également citée par l'AFP, les premières déclarations de l'individu interpellé permettraient d'écarter la piste terroriste. Sur BFMTV, le porte-parole du ministère de l'Intérieur a évoqué un profil psychologique "instable". D'après les informations de France 2, l'homme aurait fait une tentative de suicide il y a quelques jours.

La section de recherches de Paris saisie. Selon nos infirmations, les gendarmes de la section de recherches de Paris ont été saisis, contrairement au parquet anti-terroriste de Paris.