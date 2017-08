Une voiture fonce dans une pizzeria en Seine-et-Marne : ce que l'on sait du drame survenu à Sept-Sorts

Les gendarmes n'ont relevé aucune trace de freinage. Une voiture a foncé intentionnellement dans une pizzeria de la commune de Sept-Sorts (Seine-et-Marne), lundi 14 août, tuant une fillette de 13 ans et blessant grièvement plusieurs personnes. Franceinfo résume ce que l'on sait du drame.

Que s'est-il passé ?

Les faits ont eu lieu lundi en début de soirée, vers 20h15, lorsqu'un véhicule BMW a foncé dans une pizzeria située dans une zone commerciale de la petite commune de Sept-Sorts, toute proche de La Ferté-sous-Jouarre, et à une vingtaine de kilomètres de Meaux. Le conducteur a rapidement été interpellé, et n'a pas tenté de fuir. Très vite, un large périmètre de sécurité a été mis en place par la gendarmerie.

Une voiture a foncé intentionnellement dans une pizzeria du village de Sept-Sorts (Seine-et-Marne), le 14 août 2017, tuant une jeune fille de 13 ans et blessant au moins 12 autres personnes. (FRANCEINFO)

Quel est le bilan ?

Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, interrogé sur franceinfo, une jeune fille de 13 ans a été tuée, quatre personnes se trouvent "entre la vie et la mort", et huit autres ont été blessés plus légèrement. Parmi les victimes dont le pronostic vital est engagé se trouve notamment le petit frère de la jeune adolescente tuée.

Que sait-on de l'individu interpellé ?

Le conducteur du véhicule interpellé peu après le drame est un homme né en 1985. D'après le porte-parle du ministère de l'Intérieur, l'individu était inconnu des services de police, de justice ou de renseignement. Selon une source judiciaire citée par l'AFP, ses premières déclarations aux gendarmes permettraient d'écarter la piste terroriste. Sur BFMTV, le porte-parole du ministère de l'Intérieur a évoqué un profil psychologique "instable". D'après les informations de France 2, l'homme aurait indiqué aux enquêteurs avoir fait une tentative de suicide il y a quelques jours.