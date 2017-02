Saccage à Juvisy-sur-Orge : sept personnes présentées au tribunal

Plus d'un mois après le saccage d'un quartier à Juvisy-sur-Orge (Essonne), sept jeunes majeurs comparaissent lundi 27 février devant le tribunal correctionnel d'Évry. Ils sont soupçonnés d'avoir détruit plusieurs halls d'immeuble, une vingtaine de voitures, ainsi qu'un appartement, samedi 14 janvier.

L'habitant du logement saccagé raconte à franceinfo : "Je voyais des individus sur le palier qui criaient : 'C’est au 18 ! Il faut frapper, il faut casser, ouvrez la porte !' Je me suis dit que ce n'était pas possible." Pourtant, une quinzaine de jeunes ont fait irruption chez lui, dans la soirée du 14 janvier, armés de sabres, de barres de fer, de battes de baseball et de marteaux. L’homme s'est réfugié sur son balcon, sa fille de 16 mois dans les bras. Il a envisagé de sauter du 4e étage avant de se raviser. Les agresseurs l'ont menacé : "On va te frapper, on va te tuer !", raconte-t-il. Ils l’ont insulté et lui ont volé son ordinateur et son téléphone portable après avoir mis à sac son logement.

Un traumatisme pour la famille

Des suspects, âgés de 15 à 22 ans, avaient été interpellés quelques jours après à Athis-Mons et Paray-Vieille-Poste, communes voisines de Juvisy-sur-Orge. Sept d'entre eux, majeurs, comparaissent lundi devant le tribunal d'Evry. Sept autres personnes, mineures, seront elles jugées par le tribunal pour enfants.

Le père de famille attend du procès qu'il réponde à une question : "Pourquoi moi ? Pourquoi pas chez les autres ?" Les agresseurs se seraient trompés d'adresse lors d'un règlement de compte. Une méprise à l’origine d’un véritable traumatisme pour la famille. Leur avocate confirme : "Il y a des retentissements sur toute la famille. Mon client a beaucoup de difficultés à s’endormir, il fait beaucoup de cauchemars. L’enfant continue à pleurer dès qu’une porte s’ouvre violement."

La famille a du déménager, les enfants changer d'école. Ils craignent des représailles suite au dépôt de leur plainte. Sept mineurs doivent également comparaître ultérieurement dans cette affaire devant un tribunal pour enfants.