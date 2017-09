Roubaix : une adolescente en situation de handicap attaquée par des rats pendant son sommeil

Une adolescente lourdement handicapée de 14 ans a été attaquée par des rats dans son lit, pendant son sommeil à Roubaix, dans le Nord, rapporte France Bleu Nord, jeudi 7 septembre.

Les faits se sont déroulés le week-end du 2 et 3 septembre. L'adolescente a été découverte samedi matin, au réveil, avec de nombreuses plaies. Elle a été aussitôt conduite aux urgences pour être soignée et vaccinée contre la rage. Les médecins légistes ont relevé 45 lésions sur son visage, 150 sur ses mains et une trentaine aux pieds.

Le bailleur social mis en cause

Les parents de l'adolescente mettent en cause le bailleur social qui a aussitôt relogé en urgence la famille. Les enquêteurs ont découvert à l'extérieur de leur maison un dépôt d'ordures, qui pourrait avoir attiré les nuisibles.

Le père de l’adolescente a porté plainte. Le parquet de Lille a ouvert une enquête pour "blessures involontaires par manquement à une règle de prudence ou de sécurité".