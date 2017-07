Roissy : 19 voyageurs dévalisés après avoir été aspergés de gaz lacrymogène alors qu'ils attendaient la navette pour l'aéroport

Un groupe de 19 voyageurs a été dévalisé après avoir été aspergé de gaz lacrymogène, samedi 8 juillet, vers 8h30, en attendant sa navette pour l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, a appris lundi franceinfo de source proche de l'enquête, confirmant une information d'Europe1.

Le groupe de touristes, composé de 12 Français, quatre Américains et trois Marocains, attendait la navette pour se rendre à l'aéroport devant un hôtel, également situé à Roissy-en-France (Val-d'Oise), lorsque "six à huit" malfaiteurs, selon cette source, sont arrivés à bord de deux voitures. Ils ont fait usage de gaz lacrymogène et ont dérobé les valises et bagages à main des voyageurs. L'un des touristes a été blessé à la main, et a dû se voir poser des points de suture.

Les malfaiteurs ont pris la fuite. L'enquête a été confiée à la gendarmerie.